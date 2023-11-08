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Испания
08 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:40
323
0

Артем Довбик попал в команду недели EA Sports FC 24

Украинец забил гол за Жирону в последнем матче

08 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:40
323
0
Артем Довбик попал в команду недели EA Sports FC 24
Twitter. Артем Довбик

Украинский игрок испанского футбольного клуба Жирона Артем Довбик попал в команду недели от игры EA Sports FC 24.

Украинец получил рейтинг 83. Вместе с ним лучшими оказались: Андре Тер Штеген (90), Усман Дембеле (87), Алекс Гримальдо (87), Сальма Паральюэло (86), Симон Банза (86), Милли Брайт (86), Хакан Чаханоглу (86), Джереми Доку (85), Дайот Упамекано (85), Ойан Сансет (85), Вильфрид Заха (85), Николя Джексон (84), Шейху Куяте (83), Адриен Тамезе (83), Мохамед Байо (83), Виллум Виллумссон (83), Оман Перссон (83).

Напомним, что в крайнем матче Артем Довбик забил один гол и отдал две результативные передачи.

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киберспорт EA Sports FC 24 Артем Довбик Жирона символическая сборная
Источник Sport.ua
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