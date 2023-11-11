Романо: Вильярреал близок к назначению Гарсии Торраля главным тренером
Марселино Гарсия Торраль может вернуться в клуб спустя восемь лет
Испанский «Вильярреал» близок к назначению Марселино Гарсии Торраля на должность главного тренера, сообщает Фабрицио Романо.
В «Эль Субмарино Амарильо» уверены в том, что заключить соглашение с Гарсией Торралем получится в ближвайшие несколько часов.
Марселино Гарсия Торраль уже работал с «Вильярреалом» с января 2013 по август 2016 года, одержал 88 побед при 44 ничьих и 46 поражениях, а также довел клуб до полуфинала Лиги Европы и четвертого места в чемпионате Испании.
Напомним, что вчера «Вильярреал» уволил главного тренера Пачету спустя два месяца после назначения.
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