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  4. Романо: Вильярреал близок к назначению Гарсии Торраля главным тренером
Испания
11 ноября 2023, 09:17 | Обновлено 11 ноября 2023, 09:18
68
0

Романо: Вильярреал близок к назначению Гарсии Торраля главным тренером

Марселино Гарсия Торраль может вернуться в клуб спустя восемь лет

11 ноября 2023, 09:17 | Обновлено 11 ноября 2023, 09:18
68
0
Романо: Вильярреал близок к назначению Гарсии Торраля главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино Гарсия Торраль

Испанский «Вильярреал» близок к назначению Марселино Гарсии Торраля на должность главного тренера, сообщает Фабрицио Романо.

В «Эль Субмарино Амарильо» уверены в том, что заключить соглашение с Гарсией Торралем получится в ближвайшие несколько часов.

Марселино Гарсия Торраль уже работал с «Вильярреалом» с января 2013 по август 2016 года, одержал 88 побед при 44 ничьих и 46 поражениях, а также довел клуб до полуфинала Лиги Европы и четвертого места в чемпионате Испании.

Напомним, что вчера «Вильярреал» уволил главного тренера Пачету спустя два месяца после назначения.

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Вильярреал Марселино Гарсия Тораль Ла Лига чемпионат Испании по футболу тренеры Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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