Франция11 ноября 2023, 06:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 06:32
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Подарок для ПСЖ. Ницца сыграла вничью с Монпелье и может потерять лидерство
ПСЖ в случае победы в своем матче с Реймсом выйдет на первое место
11 ноября 2023, 06:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 06:32
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Вечером 10 ноября Монпелье и Ницца сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Франции (0:0).
Ницца потеряла очки с Монпелье и может потерять лидерство по итогам тура.
ПСЖ в случае победы в своем матче с Реймсом опередит Ниццу и выйдет на первое место.
Лидеры Лиги 1: Ницца (26), ПСЖ (24), Монако (23), Реймс (20), Лилль (19).
Лига 1. 12-й тур, 10 ноября
Монпелье – Ницца – 0:0
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