Подарок для ПСЖ. Ницца сыграла вничью с Монпелье и может потерять лидерство

Вечером 10 ноября Монпелье и Ницца сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Франции (0:0).

Ницца потеряла очки с Монпелье и может потерять лидерство по итогам тура.

ПСЖ в случае победы в своем матче с Реймсом опередит Ниццу и выйдет на первое место.

Лидеры Лиги 1: Ницца (26), ПСЖ (24), Монако (23), Реймс (20), Лилль (19).

Лига 1. 12-й тур, 10 ноября

Монпелье – Ницца – 0:0

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