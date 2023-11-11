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Чемпионат Франции
Монпелье
10.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
Ницца
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Франция
11 ноября 2023, 06:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 06:32
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0

Подарок для ПСЖ. Ницца сыграла вничью с Монпелье и может потерять лидерство

ПСЖ в случае победы в своем матче с Реймсом выйдет на первое место

11 ноября 2023, 06:23 | Обновлено 11 ноября 2023, 06:32
12
0
Подарок для ПСЖ. Ницца сыграла вничью с Монпелье и может потерять лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 ноября Монпелье и Ницца сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Франции (0:0).

Ницца потеряла очки с Монпелье и может потерять лидерство по итогам тура.

ПСЖ в случае победы в своем матче с Реймсом опередит Ниццу и выйдет на первое место.

Лидеры Лиги 1: Ницца (26), ПСЖ (24), Монако (23), Реймс (20), Лилль (19).

Лига 1. 12-й тур, 10 ноября

Монпелье – Ницца – 0:0

Видео голов и обзор

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Монпелье Ницца видео голов и обзор ПСЖ
Источник Sport.ua
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