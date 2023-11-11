ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ назначил нового тренера

Турецкий «Бешикташ» объявил о назначении нового главного тренера.

Команда начинала сезон с Шенолом Гюнешем, но он был уволен из-за плохих результатов. Тогда обязанности тренера исполнял легендарный терецкий экс-футболист Бурак Йылмаз, но после четырех поражений в шести матчах его тоже уволили.

Одним из кандидатов на должность главного тренера называли бывшего главного тренера киевского «Динамо» Мирчу Луческу, но в итоге клуб объявил, что этот пост займет Риза Чалимбай. Он является бывшим игроком «Бешикташа», в составе которого стал рекордсменом среди игроков клуба по количеству сыгранных матчей, а на тренерской должности уже успеешь поработать во многих турецких клубах, в том числе «Гезтепе», «Ризеспор», «Касимпаша», «Трабзонспор» и многих других.