Луис Энрике: «Хорошо, когда футболист играет на нескольких позициях»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике рассказал о состоянии своих игроков после матча в Лиге чемпионов с «Миланом» (1:2) и перед матчем чемпионата Франции против «Реймса».

«Заир-Эмери? Я не удивлен, что его вызвали в сборную Франции. Если он стартует в такой команде, как ПСЖ, он заслуживает своего места в сборной. Это действительно здорово для него.

Витинья? Он игрок с техникой и физическими подготовкой, адаптированной к нашей игре. Он отличный игрок для тренера, он больше играет в центре, но он может быть опорным полузащитником или даже играть на фланге. Это хорошо, что футболисты могут играть на нескольких позициях, но они должны уметь делать это хорошо. Он важный игрок для нас, один из игроков, который играл больше всего.

Асенсио? Он вышел из лечения и может вернуться в команду, но сначала он должен вернуться в хорошую физическую форму. Мы увидим, когда он сможет быть конкурентоспособным. Он может играть на нескольких позициях. Он имеет другой профиль, чем другие форварды», – сказал Энрике.