Италия11 ноября 2023, 02:04 |
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Какой балл заработал Малиновский в матче Дженоа – Верона?
Украинский легионер существенно не повлиял на игру
11 ноября 2023, 02:04 |
41
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В матче 12 тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Вероной» (1:0) принял участие наш соотечественник Руслан Малиновский. Однако его игра получилась символической, поскольку Руслан появился на поле на 86 минуте.
Портал WhoScored поставил украинцы и оценку 6,1. Это одна из худших оценок в матче, но, опять же, Малиновский не имел возможностей заработать больший балл из-за нехватки игрового времени.
Лучшим игроком матча стал Дрегусин, забивший единственный гол в матче.
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