Какой балл заработал Малиновский в матче Дженоа – Верона?

В матче 12 тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Вероной» (1:0) принял участие наш соотечественник Руслан Малиновский. Однако его игра получилась символической, поскольку Руслан появился на поле на 86 минуте.

Портал WhoScored поставил украинцы и оценку 6,1. Это одна из худших оценок в матче, но, опять же, Малиновский не имел возможностей заработать больший балл из-за нехватки игрового времени.

Лучшим игроком матча стал Дрегусин, забивший единственный гол в матче.