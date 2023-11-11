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  4. Какой балл заработал Малиновский в матче Дженоа – Верона?
Италия
11 ноября 2023, 02:04 |
41
0

Какой балл заработал Малиновский в матче Дженоа – Верона?

Украинский легионер существенно не повлиял на игру

11 ноября 2023, 02:04 |
41
0
Какой балл заработал Малиновский в матче Дженоа – Верона?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12 тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Вероной» (1:0) принял участие наш соотечественник Руслан Малиновский. Однако его игра получилась символической, поскольку Руслан появился на поле на 86 минуте.

Портал WhoScored поставил украинцы и оценку 6,1. Это одна из худших оценок в матче, но, опять же, Малиновский не имел возможностей заработать больший балл из-за нехватки игрового времени.

Лучшим игроком матча стал Дрегусин, забивший единственный гол в матче.

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Верона Руслан Малиновский WhoScored
Источник WhoScored
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