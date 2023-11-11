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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
10.11.2023 22:00 – FT 4 : 3
Сельта
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Испания
11 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:25
86
0

Атлетик – Сельта – 4:3. Пенальти на 97 минуте. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 13 тура испанской Ла Лиги

11 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:25
86
0
Атлетик – Сельта – 4:3. Пенальти на 97 минуте. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13 тура чемпионата Испании встречались «Атлетик» из Бильбао и «Сельта». Игра закончилась со счетом 4:3, причем победный гол хозяева забили на седьмой добавленной минуте до второго тайма. Гости свой шанс забить свой четвертый гол не реализовали, поскольку Аспас не реализовал пенальти в середине второго тайма

Испанская Ла Лига. 13-й тур

Атлетик Б – Сельта – 4:3

Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45+4, 52, Беренгер, 90+7, пен – Аспас, 25, Бамба, 41, Ларсен, 66

Незабитый пенальти: Аспас, 72 (Сельта)

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Сельта).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
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Источник Sport.ua
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