Атлетик – Сельта – 4:3. Пенальти на 97 минуте. Видео голов и обзор матча

В матче 13 тура чемпионата Испании встречались «Атлетик» из Бильбао и «Сельта». Игра закончилась со счетом 4:3, причем победный гол хозяева забили на седьмой добавленной минуте до второго тайма. Гости свой шанс забить свой четвертый гол не реализовали, поскольку Аспас не реализовал пенальти в середине второго тайма

Испанская Ла Лига. 13-й тур

Атлетик Б – Сельта – 4:3

Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45+4, 52, Беренгер, 90+7, пен – Аспас, 25, Бамба, 41, Ларсен, 66

Незабитый пенальти: Аспас, 72 (Сельта)