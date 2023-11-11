Семь мячей и гол на 90+7 мин. Атлетик Бильбао выиграл матч-триллер у Сельты
Победный гол на 90+7-й минуте забил Алехандро Беренгер с пенальти
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в Бильбао переиграл «Сельту» в матче-триллере со счетом 4:3.
В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва Горка Гурусета вывел басков вперед, но за «Сельту» забил норвежец Йорген Странд-Ларсен (3:3).
На 72-й минуте Яго Аспас не реализовал пенальти для гостей, сэйв сделал голкипер Унаи Симон.
А победный гол на 90+7-й минуте забил Алехандро Беренгер, реализовав 11-метровый удар для хозяев.
«Атлетик» набрал 24 очка и вошел в топ-5, «Сельта» идет на 18-й позиции (7 очков).
Ла Лига. 13-й тур, 10 ноября
Атлетик Б – Сельта – 4:3
Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45+4, 52, Беренгер, 90+7 (пен) – Аспас, 25, Бамба, 41, Ларсен, 66
Незабитый пенальти: Аспас, 72 (Сельта)
Видеообзор матча
События матча
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