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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
10.11.2023 22:00 – FT 4 : 3
Сельта
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Испания
11 ноября 2023, 00:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:52
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Семь мячей и гол на 90+7 мин. Атлетик Бильбао выиграл матч-триллер у Сельты

Победный гол на 90+7-й минуте забил Алехандро Беренгер с пенальти

11 ноября 2023, 00:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:52
133
0
Семь мячей и гол на 90+7 мин. Атлетик Бильбао выиграл матч-триллер у Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в Бильбао переиграл «Сельту» в матче-триллере со счетом 4:3.

В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва Горка Гурусета вывел басков вперед, но за «Сельту» забил норвежец Йорген Странд-Ларсен (3:3).

На 72-й минуте Яго Аспас не реализовал пенальти для гостей, сэйв сделал голкипер Унаи Симон.

А победный гол на 90+7-й минуте забил Алехандро Беренгер, реализовав 11-метровый удар для хозяев.

«Атлетик» набрал 24 очка и вошел в топ-5, «Сельта» идет на 18-й позиции (7 очков).

Ла Лига. 13-й тур, 10 ноября

Атлетик Б – Сельта – 4:3

Голы: Сансет, 37, Гурусета, 45+4, 52, Беренгер, 90+7 (пен) – Аспас, 25, Бамба, 41, Ларсен, 66

Незабитый пенальти: Аспас, 72 (Сельта)

Видеообзор матча

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Сельта).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
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Атлетик Бильбао Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Алекс Беренгер Яго Аспас Ойан Сансет Горка Гурусета пенальти
Источник Sport.ua
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