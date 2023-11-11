Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги
В субботу, 11 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Ворслка».
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Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.
Оболонь – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Киевская «Оболонь» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 12-е место. В 13 матчах она набрала 13 очков. «Ворскла», в свою очередь, идет на 10-й позиции. У нее 15 очков после 13 встреч.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Ворскла».
Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Ворскла» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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