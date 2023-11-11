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Чемпионат Украины
Оболонь
11.11.2023 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 01:06 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:13
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Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги

11 ноября 2023, 01:06 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:13
20
0
Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

​В субботу, 11 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Ворслка».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Оболонь – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевская «Оболонь» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 12-е место. В 13 матчах она набрала 13 очков. «Ворскла», в свою очередь, идет на 10-й позиции. У нее 15 очков после 13 встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Ворскла».

Видеотрансляцию матча «Оболонь» – «Ворскла» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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