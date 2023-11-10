Вестерло с Сидорчуком спасся в концовке триллера против Сент-Трюйдена
Спасительный гол «Вестерло» забил на 90+1 мин усилиями Ганторпа Мадсена
10 ноября прошел матч 14-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Вестерло» и «Сент-Трюйден» (3:3).
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук провел на поле весь матч.
События поединка напоминали триллер.
Сначала вели в счете гости – 1:0, затем хозяева вышли вперед 2:1, на что гости ответили двумя голами на 77 и 88 минутах.
Спасительный гол «Вестерло» забил на 90+1 минуте усилиями Ганторпа Мадсена, оформившего дубль.
«Вестерло» после 14 матчей занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе 11 очков.
Чемпионат Бельгии
14-й тур, 10 ноября
Вестерло – Сент-Трюйден – 3:3
Голы: Байрам, 15, Ганторп Мадсен, 33, 90+1 – Бокат, 5, Койта, 77 (пен), 88
⏱️ 90´ ⚽️ DOELPUNT ⚽️— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 10, 2023
Een schot van Bos wordt door Frigan onderweg in doel getikt. 3-3! #WESSTVV 3️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/ferArUgG17
⏱️ 90´ FULL TIME.— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 10, 2023
We delen een puntje met STVV.#WESSTVV 3️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/GGp50cHU3t
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