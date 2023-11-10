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Чемпионат Бельгии
Вестерло
10.11.2023 21:45 – FT 3 : 3
Сент-Трюйден
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Бельгия
10 ноября 2023, 23:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:02
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Вестерло с Сидорчуком спасся в концовке триллера против Сент-Трюйдена

Спасительный гол «Вестерло» забил на 90+1 мин усилиями Ганторпа Мадсена

10 ноября 2023, 23:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:02
225
0
Вестерло с Сидорчуком спасся в концовке триллера против Сент-Трюйдена
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

10 ноября прошел матч 14-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Вестерло» и «Сент-Трюйден» (3:3).

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук провел на поле весь матч.

События поединка напоминали триллер.

Сначала вели в счете гости – 1:0, затем хозяева вышли вперед 2:1, на что гости ответили двумя голами на 77 и 88 минутах.

Спасительный гол «Вестерло» забил на 90+1 минуте усилиями Ганторпа Мадсена, оформившего дубль.

«Вестерло» после 14 матчей занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе 11 очков.

Чемпионат Бельгии

14-й тур, 10 ноября

Вестерло – Сент-Трюйден – 3:3

Голы: Байрам, 15, Ганторп Мадсен, 33, 90+1 – Бокат, 5, Койта, 77 (пен), 88

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сергей Сидорчук Сент-Трюйден
Источник Sport.ua
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