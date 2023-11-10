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Чемпионат Германии
Боруссия М
10.11.2023 21:30 – FT 4 : 0
Вольфсбург
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Германия
10 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:52
42
0

Волки поджали хвосты. Боруссия М отгрузила 4 мяча в ворота Вольфсбурга

Голы забивали Томаш Чванчара, Рокко Райц, Франк Онора и Алассан Плеа

10 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:52
42
0
Волки поджали хвосты. Боруссия М отгрузила 4 мяча в ворота Вольфсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха дома разгромила «Вольфсбург» со счетом 4:0.

У победителей голы забивали Томаш Чванчара, Рокко Райц, Франк Онора и Алассан Плеа.

«Боруссия» набрала 13 очков (9-е место). «Волки» имеют столько же (13 баллов и 10-я позиция).

Бундеслига. 11-й тур, 10 ноября

Боруссия М – Вольфсбург – 4:0

Голы: Чванчара, 16, Райц, 42, Онора, 64, Плеа, 71.

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Онора (Боруссия М).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рокко Райц (Боруссия М).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Чванчара (Боруссия М).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вольфсбург Боруссия Менхенгладбах Алассан Плеа
Источник Sport.ua
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