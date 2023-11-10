10.11.2023 21:30 – FT 4 : 0
Германия10 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:52
42
0
Волки поджали хвосты. Боруссия М отгрузила 4 мяча в ворота Вольфсбурга
Голы забивали Томаш Чванчара, Рокко Райц, Франк Онора и Алассан Плеа
10 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:52
42
0
В матче 11-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха дома разгромила «Вольфсбург» со счетом 4:0.
У победителей голы забивали Томаш Чванчара, Рокко Райц, Франк Онора и Алассан Плеа.
«Боруссия» набрала 13 очков (9-е место). «Волки» имеют столько же (13 баллов и 10-я позиция).
Бундеслига. 11-й тур, 10 ноября
Боруссия М – Вольфсбург – 4:0
Голы: Чванчара, 16, Райц, 42, Онора, 64, Плеа, 71.
Видеообзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Онора (Боруссия М).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рокко Райц (Боруссия М).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Чванчара (Боруссия М).
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