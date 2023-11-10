Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 16:30 по Киеву матч Бундеслиги
11 ноября на стадионе «Альянц Арена» пройдет матч 11-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Бавария» встретится с «Хайденхаймом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 16:30 по киевскому времени.
«Бавария» после десяти сыгранных туров в немецком чемпионате занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 26 очками. «Хайденхайм» идет 13 с 10 баллами.
В прямом эфире поединок «Бавария» – «Хайденхайм» покажет телеканал Setants Sports+.
Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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