Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Бавария
11.11.2023 16:30 - : -
Хайденхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
10 ноября 2023, 23:26 |
33
0

Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 16:30 по Киеву матч Бундеслиги

10 ноября 2023, 23:26 |
33
0
Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

11 ноября на стадионе «Альянц Арена» пройдет матч 11-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Бавария» встретится с «Хайденхаймом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 16:30 по киевскому времени.

«Бавария» после десяти сыгранных туров в немецком чемпионате занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 26 очками. «Хайденхайм» идет 13 с 10 баллами.

В прямом эфире поединок «Бавария» – «Хайденхайм» покажет телеканал Setants Sports+.

Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Волки поджали хвосты. Боруссия М отгрузила 4 мяча в ворота Вольфсбурга
Романо: Бавария близка к подписанию юниора из Австралии
Ман Сити – главный фаворит ЛЧ по версии GOAL. Шахтер выше Ман Юнайтед
Бавария Хайденхайм Бундеслига чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Футбол | 09 ноября 2023, 23:56 50
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби

Луганчане провалили первый тайм

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Футбол | 10 ноября 2023, 14:30 34
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»

Румынский специалист заявил, что в интервью росСМИ рассказывал только про футбол

ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Футбол | 10.11.2023, 13:01
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»
Футбол | 10.11.2023, 18:44
Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»
Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»
Неймар у разбитого корыта. Почему Аль-Хиляль подставил звездного форварда?
Футбол | 10.11.2023, 21:39
Неймар у разбитого корыта. Почему Аль-Хиляль подставил звездного форварда?
Неймар у разбитого корыта. Почему Аль-Хиляль подставил звездного форварда?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
10.11.2023, 15:30 127
Футбол
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
09.11.2023, 19:44 17
Футбол
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 4
Бокс
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
09.11.2023, 15:26 1
Футбол
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
09.11.2023, 14:42 17
Футбол
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
10.11.2023, 13:36 1
Бокс
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
09.11.2023, 07:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем