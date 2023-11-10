11 ноября на стадионе «Альянц Арена» пройдет матч 11-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Бавария» встретится с «Хайденхаймом».

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Старт поединка запланирован на 16:30 по киевскому времени.

«Бавария» после десяти сыгранных туров в немецком чемпионате занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 26 очками. «Хайденхайм» идет 13 с 10 баллами.

В прямом эфире поединок «Бавария» – «Хайденхайм» покажет телеканал Setants Sports+.

Бавария – Хайденхайм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция