Сассуоло сумел отыграться с 0:2 в матче с Салернитаной

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» дома сыграл вничью с «Салернитаной» со счетом 2:2.

Уже на 17-й минуте гости вели 2:0 благодаря голам Чукву Иквуэмези и Булайе Диа.

Хозяева собрались и уравняли ситуацию, дубль оформил Кристиан Торстведт.

«Сассуоло» имеет 12 очков и занимает 14-е место. «Салернитана» набрала лишь 5 очков и занимает последнее 20-е место.

Серия А. 12-й тур, 10 ноября

Сассуоло – Салернитана– 2:2

Голы: Торстведт, 36, 52 – Иквуэмеси, 5, Булайе Диа, 17

Видеообзор матча