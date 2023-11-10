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Чемпионат Италии
Сассуоло
10.11.2023 19:30 – FT 2 : 2
Салернитана
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Италия
10 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:10
27
0

Сассуоло сумел отыграться с 0:2 в матче с Салернитаной

Хозяева собрались и уравняли ситуацию, дубль оформил Кристиан Торстведт

10 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:10
27
0
Сассуоло сумел отыграться с 0:2 в матче с Салернитаной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» дома сыграл вничью с «Салернитаной» со счетом 2:2.

Уже на 17-й минуте гости вели 2:0 благодаря голам Чукву Иквуэмези и Булайе Диа.

Хозяева собрались и уравняли ситуацию, дубль оформил Кристиан Торстведт.

«Сассуоло» имеет 12 очков и занимает 14-е место. «Салернитана» набрала лишь 5 очков и занимает последнее 20-е место.

Серия А. 12-й тур, 10 ноября

Сассуоло – Салернитана– 2:2

Голы: Торстведт, 36, 52 – Иквуэмеси, 5, Булайе Диа, 17

Видеообзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквубуекем Иквуемеси (Салернитана).
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чемпионат Италии по футболу Сассуоло Салернитана Серия A видео голов и обзор Булайе Диа
Источник Sport.ua
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