10.11.2023 19:30 – FT 2 : 2
Италия10 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:10
27
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Сассуоло сумел отыграться с 0:2 в матче с Салернитаной
Хозяева собрались и уравняли ситуацию, дубль оформил Кристиан Торстведт
10 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:10
27
0
В матче 12-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» дома сыграл вничью с «Салернитаной» со счетом 2:2.
Уже на 17-й минуте гости вели 2:0 благодаря голам Чукву Иквуэмези и Булайе Диа.
Хозяева собрались и уравняли ситуацию, дубль оформил Кристиан Торстведт.
«Сассуоло» имеет 12 очков и занимает 14-е место. «Салернитана» набрала лишь 5 очков и занимает последнее 20-е место.
Серия А. 12-й тур, 10 ноября
Сассуоло – Салернитана– 2:2
Голы: Торстведт, 36, 52 – Иквуэмеси, 5, Булайе Диа, 17
Видеообзор матча
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквубуекем Иквуемеси (Салернитана).
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