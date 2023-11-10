ТЕН ХАГ: «Думаю, что Рэшфорд недоволен, и мы недовольны»

Главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал нынешнее функциональное и физическое состояние нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Я думаю, что он недоволен, и мы недовольны. У нас есть определенные ожидания, а он в свою очередь возлагает на себя большие надежды. В данный момент он не в лучшей форме. Но я знаю, что он вернется. Когда команда будет играть лучше, он тоже будет выступать лучше и забивать голы. Я в этом уверен. Он вернется на правильный путь», – заявил тен Хага.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Рэшфорд провел 10 матчей, забил 1 голом, сделал 1 ассист. «Красные дьяволы» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 18 очков после 11 игр.