Тен Хаг с МЮ потерпел больше гостевых поражений в ЛЧ, чем с Аяксом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг с английским клубом потерпел больше гостевых поражений в Лиге чемпионов, чем с нидерландским «Аяксом», где работал до переезда в Англию.

Поражение «Красных дьяволов» от датского «Копенгагена» стало для тен Хага вторым в выездных матчах в Лиге чемпионов, после 3:4 от немецкой «Баварии» в первом матче нынешнего сезона. При этом с «Аяксом» 53-летний нидерландский главный тренер потерпел лишь одно поражение в 16 гостевых матчах.

Кроме того, тен Хаг впервые в тренерской карьере проиграл два выездных матча Лиги чемпионов подряд. Следующий выезд «Манчестер Юнайтед» – в среду, 29 ноября, в турецкий Стамбул к местному «Галатасараю».