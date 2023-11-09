Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тен Хаг с МЮ потерпел больше гостевых поражений в ЛЧ, чем с Аяксом
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 13:22
79
0

Тен Хаг с МЮ потерпел больше гостевых поражений в ЛЧ, чем с Аяксом

Поражение от «Копенгагена» стало для Эрика тен Хага вторым гостевым в Лиге чемпионов

09 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 13:22
79
0
Тен Хаг с МЮ потерпел больше гостевых поражений в ЛЧ, чем с Аяксом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг с английским клубом потерпел больше гостевых поражений в Лиге чемпионов, чем с нидерландским «Аяксом», где работал до переезда в Англию.

Поражение «Красных дьяволов» от датского «Копенгагена» стало для тен Хага вторым в выездных матчах в Лиге чемпионов, после 3:4 от немецкой «Баварии» в первом матче нынешнего сезона. При этом с «Аяксом» 53-летний нидерландский главный тренер потерпел лишь одно поражение в 16 гостевых матчах.

Кроме того, тен Хаг впервые в тренерской карьере проиграл два выездных матча Лиги чемпионов подряд. Следующий выезд «Манчестер Юнайтед» – в среду, 29 ноября, в турецкий Стамбул к местному «Галатасараю».

По теме:
Фаны МЮ уверены, что в игре с Копенгагеном должен был быть еще пенальти
Жозе МОУРИНЬО: «У меня 26 трофеев, а Сарри не выиграл почти ничего»
Форвард Копенгагена: «Невероятный вечер! Наконец-то мы победили»
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Копенгаген Эрик тен Хаг
Источник Squawka
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Бокс | 08 ноября 2023, 23:39 2
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»

Тренер – об украинском чемпионе

ХРИСТИЧ: «Овечкин спросил, что у нас. Говорю: «Представляешь, бомбят»
Хоккей | 09 ноября 2023, 09:30 2
ХРИСТИЧ: «Овечкин спросил, что у нас. Говорю: «Представляешь, бомбят»
ХРИСТИЧ: «Овечкин спросил, что у нас. Говорю: «Представляешь, бомбят»

Наставник сборной Украины по хоккею – об общении с лидером «Вашингтон Кэпиталз»

ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Футбол | 08.11.2023, 22:13
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Футбол | 08.11.2023, 12:53
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Футбол | 09.11.2023, 11:23
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Андрея Лунина – один из лучших во вчерашних матчах ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 8
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
07.11.2023, 17:48 1
Бокс
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
07.11.2023, 11:34 56
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем