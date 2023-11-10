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  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «Дисциплина играет главную роль в работе Дулуба»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 21:41 |
217
0

Алексей ХОБЛЕНКО: «Дисциплина играет главную роль в работе Дулуба»

Форвард «ЛНЗ» – о матче с «Зарей»

10 ноября 2023, 21:41 |
217
0
Алексей ХОБЛЕНКО: «Дисциплина играет главную роль в работе Дулуба»
УПЛ. Алексей Хобленко

Нападающий «ЛНЗ» Алексей Хобленко поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против «Зари» (12 ноября):

– Алексей, в прошлом туре вы сыграли вничью с «Колосом». Что вам удалось реализовать в этой игре, а что нет?
– Несмотря на то, что поле было не в очень хорошем состоянии, получилось хорошо контролировать мяч. Забили со стандарта – этот компонент часто отрабатываем. У «Колоса» было пару моментов в начале игры, но мы выдержали их давление и перехватили инициативу. Во втором тайме нам было нужно забить второй мяч, но у «Колоса» получилось организовать контратаку, которая привела к забитому голу.

– В матче против «Оболони» ты продемонстрировал великолепную технику, обыграв Даниила Карася на фланге, это очень впечатлило болельщиков. Как много времени ты уделяешь техническим компонентам и скоростным проходам на тренировках?
– Футбол – это такая игра, где нужно демонстрировать эффективные действия. Я стараюсь играть не по шаблонам, это отрабатываю и в тренировочном процессе. Всегда приятно обыгрывать соперников и забивать голы. Надеюсь, что результативность тоже скоро придет. Приятно также, что я смог доставить радость болельщикам своими индивидуальными действиями.

– Какие ключевые изменения в «ЛНЗ» произошли с приходом Олега Дулуба?
– Олега Анатольевича я знаю давно. И у него всегда играют важную роль порядок и дисциплина. Также он прекрасно варьирует тактиками: 4-3-3 и 3-5-2. Но дисциплина в его работе играет главную роль. У нас физически очень интенсивные тренировки, в том числе, уделяем внимание скоростной работе.

– Впереди у вас игра против «Зари», которая в этом сезоне выступает нестабильно. Создает ли определенная непредсказуемость игры «Зари» для вас проблемы при подготовке к матчу?
– Сейчас чемпионат Украины плюс-минус равный, все команды плюс-минус одинакового уровня. «Заря» – хорошая команда, несмотря на то, что у них не очень хорошо все идет в чемпионате, но в еврокубках им удается показывать неплохие результаты. Мы очень уважаем эту команду. У них хороший подбор исполнителей, видимо, есть проблемы с сыгранностью. Но несмотря на это мы настраиваемся на хорошую игру, каждые очки для нас даются нелегко. Поэтому нужно стараться выигрывать каждую игру. С «Зарей», убежден, будет интересный матч.

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Алексей Хобленко ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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