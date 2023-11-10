Италия10 ноября 2023, 20:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:01
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Малиновский – в запасе Дженоа на матч с Вероной
Украинец не попал в основной состав команды
10 ноября 2023, 20:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:01
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Сегодня, 10 ноября «Дженоа» в матче 12-го тура Серии А в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Верону». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Дженоа» на матч.
Составы команд:
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Бани, Дрэгушин, Хапс, Строотман, Бадель, Френдруп, Сабелли, Экубан, Гудмундссон
«Верона»: Монтипо, Амионе, Иен, Маньяни, Доиг, Суслов, Хонгла, Фолоруншо, Терраччано, Джурич, Бонаццоли
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