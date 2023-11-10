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Италия
10 ноября 2023, 20:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:01
81
0

Малиновский – в запасе Дженоа на матч с Вероной

Украинец не попал в основной состав команды

10 ноября 2023, 20:58 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:01
81
0
Малиновский – в запасе Дженоа на матч с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 10 ноября «Дженоа» в матче 12-го тура Серии А в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Верону». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Дженоа» на матч.

Составы команд:

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Бани, Дрэгушин, Хапс, Строотман, Бадель, Френдруп, Сабелли, Экубан, Гудмундссон

«Верона»: Монтипо, Амионе, Иен, Маньяни, Доиг, Суслов, Хонгла, Фолоруншо, Терраччано, Джурич, Бонаццоли

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Дженоа Верона Серия A стартовые составы Руслан Малиновский
Источник Серия A
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