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  4. Владимир ШАРАН: «Против каждой команды надо играть агрессивнее»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 19:34 |
166
0

Владимир ШАРАН: «Против каждой команды надо играть агрессивнее»

Тренер «Миная» – о поражении от «Колоса»

10 ноября 2023, 19:34 |
166
0
Владимир ШАРАН: «Против каждой команды надо играть агрессивнее»
ФК Динамо Киев. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 14-го тура УПЛ против «Колоса» (поражение 0:2):

«С начала игра давалась, потому что у наших ворот «Колос» не создавал моменты. Мы тактически правильно действовали, сыграли хорошо в защите и пытались в быстрых атаках создавать моменты. Однако 2 стандартных положения, 2 угловых, завершились голами. Хотя каждый знал, где должен находиться, против кого играть.

Во втором тайме мы изменили тактическую схему, начали играть на атаку. После удаления могу сказать только хорошие слова нашим ребятам. Они играли довольно неплохо, агрессивно. Впрочем, надо начинать так игру. Мы в такой ситуации, что против каждой команды надо играть агрессивнее».

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Владимир Шаран Минай Колос - Минай Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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