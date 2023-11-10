Нойер – вне заявки сборной Германии на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил заявку из 27 игроков, которые вызваны на ноябрьские товарищеские матчи против Турции и Австрии. В списке не оказалось легендарного вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, который лишь недавно вернулся в игру после 10-месячной паузы из-за перелома ноги.

Вратари: Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Янис Бласвих (РБ Лейпциг), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт Ф)

Защитники: Робин Госенс (Унион Берлин), Беньямин Хенрихс (РБ Лейпциг), Матс Хуммельс (Боруссия Д), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Никлас Зюле (Боруссия Д), Джонатан Та (Байер), Талик Тчау (Милан)

Полузащитники: Роберт Андрих (Байер), Юлиан Брандт (Боруссия Д), Крис Фюрих (Штутгарт), Леон Горецка (Бавария), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гюндоган (Барселона), Кай Хаверц (Арсенал), Йонас Хофманн (Байер), Йозуа Киммих (Бавария), Феликс Нмеча (Боруссия Д), Лерой Сане (Бавария), Флориан Вирц (Байер)

Нападающие: Марвин Дукш (Вердер), Никлас Фюллькруг (Боруссия Д), Серж Гнабри, Томас Мюллер (оба – Бавария)

Ранее сообщалось о том, что Нойера могут лишить капитанской повязки в сборной Германии.