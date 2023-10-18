Нойера лишат капитанской повязки в сборной Германии
Новым капитаном команды станет Илкай Гюндоган
Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил отобрать капитанскую повязку у многолетнего голкипера команды Мануэля Нойера. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Новым капитаном сборной Германии станет полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.
Что касается Нойера, то его в сборной Германии ждут тяжелые времена. Нагельсманн не гарантирует ветерану не только роль основного вратаря команды, но и вообще вызовы в национальную команду.
Напомним, Нойер пропустил почти год из-за перелома ноги. Его возвращение в игру ожидается уже в октябре. Ранее Нагельсманн уже работал с Нойером в «Баварии».
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