Нойера лишат капитанской повязки в сборной Германии

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил отобрать капитанскую повязку у многолетнего голкипера команды Мануэля Нойера. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Новым капитаном сборной Германии станет полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.

Что касается Нойера, то его в сборной Германии ждут тяжелые времена. Нагельсманн не гарантирует ветерану не только роль основного вратаря команды, но и вообще вызовы в национальную команду.

Напомним, Нойер пропустил почти год из-за перелома ноги. Его возвращение в игру ожидается уже в октябре. Ранее Нагельсманн уже работал с Нойером в «Баварии».