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  4. Нойера лишат капитанской повязки в сборной Германии
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 18:32 |
444
0

Нойера лишат капитанской повязки в сборной Германии

Новым капитаном команды станет Илкай Гюндоган

18 октября 2023, 18:32 |
444
0
Нойера лишат капитанской повязки в сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил отобрать капитанскую повязку у многолетнего голкипера команды Мануэля Нойера. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Новым капитаном сборной Германии станет полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.

Что касается Нойера, то его в сборной Германии ждут тяжелые времена. Нагельсманн не гарантирует ветерану не только роль основного вратаря команды, но и вообще вызовы в национальную команду.

Напомним, Нойер пропустил почти год из-за перелома ноги. Его возвращение в игру ожидается уже в октябре. Ранее Нагельсманн уже работал с Нойером в «Баварии».

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Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Бавария
Источник Bild
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