Нойер сможет вернуться в игру уже в этом месяце
Голкипер «Баварии» больше не чувствует боли в ноге
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться в игру уже в октябре. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По их информации, 37-летний ветеран больше не чувствует боли в ноге, которую он сломал 10 месяцев назад во время катания на горных лыжах. Вчера он полноценно тренировался с дублем «Баварии».
Ожидается, что Нойер сможет вернуться в игру сразу после паузы на матчи сборных, 21 октября в выездном поединке Бундеслиги против «Майнца». Таким образом, предстоящий матч против «Фрайбурга» (8 октября) станет для «Баварии» последним без своего основного голкипера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб отыгрался со счета 0:2
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов