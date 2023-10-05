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Германия
05 октября 2023, 16:22 |
125
0

Нойер сможет вернуться в игру уже в этом месяце

Голкипер «Баварии» больше не чувствует боли в ноге

05 октября 2023, 16:22 |
125
0
Нойер сможет вернуться в игру уже в этом месяце
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться в игру уже в октябре. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, 37-летний ветеран больше не чувствует боли в ноге, которую он сломал 10 месяцев назад во время катания на горных лыжах. Вчера он полноценно тренировался с дублем «Баварии».

Ожидается, что Нойер сможет вернуться в игру сразу после паузы на матчи сборных, 21 октября в выездном поединке Бундеслиги против «Майнца». Таким образом, предстоящий матч против «Фрайбурга» (8 октября) станет для «Баварии» последним без своего основного голкипера.

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Источник Bild
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