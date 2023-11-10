Эрик ТЕН ХАГ: «Маунт должен бороться за место в составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему английский полузащитник Мэйсон Маунт не играет:

«Он начал сезон и травмировался. Это вмешалось в процесс его интеграции в команду. Это действительно отбросило нас назад. Теперь он должен бороться, чтобы снова получить свое место в составе. У нас есть другие игроки, которые прекрасно себя показывают».

24-летний Мэйсон Маунт в этом сезоне отыграл 11 матчей (576 минут) за «Манчестер Юнайтед», отметившись всего 1 голевой передачей. Летом новую «семерку» «МЮ» приобрел за 64 миллиона евро.