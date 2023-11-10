Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Маунт должен бороться за место в составе»
Англия
10 ноября 2023, 18:28 |
89
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Маунт должен бороться за место в составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему звездный англичанин не играет

10 ноября 2023, 18:28 |
89
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Маунт должен бороться за место в составе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт и Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему английский полузащитник Мэйсон Маунт не играет:

«Он начал сезон и травмировался. Это вмешалось в процесс его интеграции в команду. Это действительно отбросило нас назад. Теперь он должен бороться, чтобы снова получить свое место в составе. У нас есть другие игроки, которые прекрасно себя показывают».

24-летний Мэйсон Маунт в этом сезоне отыграл 11 матчей (576 минут) за «Манчестер Юнайтед», отметившись всего 1 голевой передачей. Летом новую «семерку» «МЮ» приобрел за 64 миллиона евро.

По теме:
Арсенал – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне чувствует себя хорошо, но мы не спешим»
ПОЧЕТТИНО о матче с Ман Сити: «Челси не чувствует себя аутсайдером»
Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Футбол | 09 ноября 2023, 19:44 8
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два

Президент «Шахтера» за последние два года потерял почти половину своего состояния

ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
Теннис | 10 ноября 2023, 06:40 3
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря

Марта, предположительно, все еще отдыхает на Кипре

ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Футбол | 10.11.2023, 13:01
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
Таблица коэффициентов. Норвегия взлетает, Сербия буксует, Израиль атакует
Футбол | 10.11.2023, 13:05
Таблица коэффициентов. Норвегия взлетает, Сербия буксует, Израиль атакует
Таблица коэффициентов. Норвегия взлетает, Сербия буксует, Израиль атакует
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Футбол | 10.11.2023, 16:42
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
09.11.2023, 07:05 16
Футбол
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
09.11.2023, 15:26 1
Футбол
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
09.11.2023, 14:42 17
Футбол
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
09.11.2023, 09:00 32
Хоккей
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 10
Футбол
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем