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ITF
10 ноября 2023, 19:00 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:10
216
0

Михаил ФИЛИМА: «Уверен, что это будет очень сложный матч для нас»

Капитан женской сборной Украины по теннису – о предстоящей встрече с командой Нидерландов

10 ноября 2023, 19:00 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:10
216
0
Михаил ФИЛИМА: «Уверен, что это будет очень сложный матч для нас»
ФТУ. Михаил Филима

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима в комментарии Sport.ua рассказал об ожиданиях от матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг против команды Нидерландов, которая состоится 11-12 ноября в Вильнюсе на закрытых хардовых кортах SEB Arena.

- Как команду приняли литовцы? Как корт и условия проживания?
- Все идеально, на очень высоком уровне. Мы не случайно выбрали эту локацию, потому что здесь хорошие условия. В целом, комплекс SEB Arena очень комфортный, центральный корт удобный, имеет стационарное покрытие – оно здесь постоянно лежит, его не выкладывают непосредственно перед матчем. Также у нас хороший отель, до которого 10-15 минут ехать на машине. Условия подготовки к самому матчу отличные.

- В какой форме украинки приехали на матч? Ведь некоторые месяц не играли...
- Да, не было турниров у Даяны, но она поддерживала форму. У Ястремской была пауза 10-12 дней, она восстанавливалась, но потом начала готовиться к матчу. Сегодня они с Ангелиной были на последней тренировке, и, как мне кажется, показали достаточно неплохую игру. Они играли друг с другом, но это не были прямые геймы, девушки выполняли задания с особыми условиями, чтобы перед матчем не было никаких споров. Классная вышла тренировка. Надеюсь, что мы смогли сделать все, что должны были. С нетерпением ожидаю завтрашних матчей.

- Калинина впервые в сборной. Как она чувствует себя в уже сыгранной команде?
- Надеюсь, что комфортно. Как минимум я лично стараюсь максимально делать все для того, чтобы игрок чувствовал все нюансы. От того, как устроена тренировка, до других мелких деталей. Безусловно, у нее есть волнение перед завтрашним матчем. Ведь это не только дебют в матчах за сборную, но и дебют в качестве первого номера команды. Поэтому будем делать все, чтобы ее поддержать.

- Почему на пресс-конференции были именно Ястремская и Завацкая?
- Это была не регламентированная по игрокам пресс-конференция. Минимум там должен был быть я, а сколько игроков и кто – это уже как было удобно нам. Так сложилось, что в тот день перед пресс-конференцией начинали тренироваться Даяна и Катя, поэтому им было удобно прийти. Ангелина и сестры Киченок начинали тренировки позже.

- Как в этот раз выбирали покрытие?
- Безусловно, мы общались с девушками на этот счет. К сожалению, мы не можем играть дома, поэтому нужно подобрать максимально удобный для организации матч. Это ноябрь, это точно зал. В помещении 90% играют на харде, да и соперницы, особенно Аранча Рус, лучшие результаты показывают на грунте. Для Калининой и Ястремской хард удобен, поэтому вот так все сложилось.

- Хорошо знаем Аранчу Рус. Что можете сказать о других соперницах? В чем их сильные и слабые стороны?
- Про второго номера Сюзан Ламенс девушки знают больше. Она тоже играет в защитный теннис, будет максимально держать матч в игре, использовать резаные удары. Здесь покрытие по скорости среднее, поэтому посмотрим, как наши игроки справятся с ней.

Что касается Деми Схюрс, то это опытный игрок, который имеет победы на крупных турнирах. И если так получится, что судьба встречи будет решаться в парной встрече, то это будет очень сложный матч для нас. Хотелось бы закончить до этого.

- Отличается ли работа капитана в плане настроя на матч против фавориток, как было с чешками, и против аутсайдеров, какими на первый взгляд кажутся представительницы команды Нидерландов?
- Да, это разные матчи, разные составы, другая атмосфера. Я не могу сказать, что эти матчи одинаковы в процентном отношении аутсайдера к фавориту. На бумаге мы, конечно, немного, фавориты, но я уверен, что это будет очень сложный матч для нас.

- Даяна Ястремская раньше уехала с матча против Чехии? Не было каких-то недоразумений после этого?
- Все нормально, мы со всем разобрались.

- Как вам работается с этой молодой командой?
- Не могу сказать, что это молодая команда, она уже опытная. К сожалению, не можем в один момент собрать всех сильнейших, но на это есть причины. Элина Свитолина еще не вернулась к тренировкам после травмы, у Марты Костюк был праздник в семье, и я ее поздравляю. Попробуем в этом матче сделать все, что от нас зависит. Надеюсь, что в следующем году будем только усиливать наш состав.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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