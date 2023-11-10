Гризманн – игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн. На его счету дубль в мате четвертого тура против «Селтика», который команда Диего Симеоне выиграла со счетом 6:0.

В борьбе за награду он опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, бразильского вингера Родриго из «Реала» и Букайо Сака из «Арсенала».

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Гризманна 11 голов в 15 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.