Гризманн – игрок недели в Лиге чемпионов
Награда досталась форварду «Атлетико» Мадрид
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн. На его счету дубль в мате четвертого тура против «Селтика», который команда Диего Симеоне выиграла со счетом 6:0.
В борьбе за награду он опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, бразильского вингера Родриго из «Реала» и Букайо Сака из «Арсенала».
Суммарно в нынешнем сезоне на счету Гризманна 11 голов в 15 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
A special performance. Well played, Antoine! 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/q9Oic7IUIe— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2023
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