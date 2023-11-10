«Пригласил из Вереса чертей, которые бухали и дебоширили»

Бывший владелец клуба Второй лиги «Перемога» Фемис Сагиров, который на Кипре купил клуб «Героскипу», рассказал о том, почему ФК «Перемога» прекратил существование, а также «прошелся» по некоторым игрокам клуба.

– Зимой (в 2022 году – Прим. Sport.ua) ФК Перемога усилился футболистами из Вереса – Гегедошем, Немчаниновым и Тимофеенко. Как удалось пригласить игроков из УПЛ?

Это была моя ошибка, о которой я жалею до сих пор. Я пригласил из Вереса настоящих чертей - Гегедоша и Немчанинова, которые получили зарплаты и огромные подъемные наперед. Они не сыграли за ФК Перемога ни одной официальной игры, зато бухали и дебоширили в Турции. Персонал отеля даже вызвал на них полицию, потому что не могли с ними справиться. Они просто бешеные. Я посмотрел на этот цирк и улетел на Кипр 27 февраля.

А они говорят, что мы бросили их в Турции. Чтобы вы понимали, Немчанинов получил семь тысяч долларов подъемных и семь тысяч первую зарплату, которую так и не отработал. Гегедош получил меньше - три с половиной тысячи подъемных и две зарплаты вперед, тоже по три с половиной. С Гегедошем проблемы не закончились.

– Что было еще?

– Мне написала какая-то девушка из Ровно и сказала, что Гегедош должен ей денег. Она хотела, чтобы клуб за него рассчитался, угрожала какими-то публикациями в соцсетях. Потом оказалось, что в Вересе у него была такая же ситуация, и эта девушка не одна. Нам начала писать другая с таким же вопросом.

– Так что Гегедош с девушками натворил, что они просили денег?

– Он вступал с ними в половой контакт, а потом выманивал деньги и пропадал. Девушки его искали по футбольным клубам и угрожали, что испортят клубам репутацию. Говорили, что опубликуют интимное видео с Гегедошем. В итоге я им заплатил - одной дал 50 тысяч гривен, а второй - 25.

– Вы с Гегедошем говорили на эту тему?

– Конечно! Я его вызвал в Турцию и говорю: «Мне пишут девушки, что ты должен им денег, и просят рассчитаться». На что он ответил: «Пусть меня привлекают по статье, как проститута. Я готов понести наказание и заплатить штраф». Я в шоке на него смотрю, а сам думаю: «Ну ты и больной»!