Назаренко вернулся к тренировкам Полесья после страшной травмы

Вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко вернулся к тренировкам на футбольном поле после страшной травмы. 23-летний футболист уже дал комментарий относительно своего восстановления:

«Я прежде всего очень счастлив вернуться на футбольное поле, выйти, немножко пробежаться, потому что больше месяца я работал в зале, в бассейне, проходил процесс реабилитации, процедуры. А сейчас уже наконец первый день, когда я могу выйти на поле немного пробежаться и почувствовать газон, почувствовать поле. Чувствую себя сейчас уже гораздо лучше, чем было до того. Я восстанавливался под наблюдением наших врачей, у нас здесь в тренировочном центре есть все необходимые условия для восстановления, занимался в тренажерном зале, выполнял специальные процедуры. Прогнозировать что-то сейчас я не хочу, потому что не знаю, как себя поведет нога. Но я очень хочу как можно скорее вернуться на футбольное поле и помогать команде. Надеюсь, что это будет скоро. За время, проведенное вне футбольного поля, я, честно говоря, понимаю наших болельщиков, как они очень переживают за команду. На все домашние матчи я ходил, очень-очень переживал. Скажу так: очень не хочется сидеть там сверху на трибунах, хочется быть на поле. Нервные клетки они такие - не железные».

Александр Назаренко травмировался в матче 1/8 Кубка Украины против «Днепра-1». Полузащитник неудачно пошел в подкат, в результате чего получил травму колена. К счастью, удалось избежать разрыва крестообразных связок, что уменьшило сроки восстановления до 2 месяцев.