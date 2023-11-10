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  4. ВИДЕО. Pure football. УЕФА смакует гол Сикана за Шахтер в ворота Барсы в ЛЧ
Лига чемпионов
10 ноября 2023, 14:51 |
561
1

ВИДЕО. Pure football. УЕФА смакует гол Сикана за Шахтер в ворота Барсы в ЛЧ

Официальный Twitter-аккаунт Лиги чемпионов опубликовал мяч «горняков»

10 ноября 2023, 14:51 |
561
1
ВИДЕО. Pure football. УЕФА смакует гол Сикана за Шахтер в ворота Барсы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный Twitter-аккаунт Лиги чемпионов опубликовал гол Даниил Сикана в ворота «Барселоны».

«⚠️ Watch this Shakhtar goal in full... Pure football 🧡», – подписана публикация.

В переводе:

«⚠️Смотрите этот гол Шахтера полностью... Чистый футбол 🧡».

7 ноября донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл каталонскую команду в 4-м туре ЛЧ в группе H со счетом 1:0.

Единственный мяч на 40-й минуте забил Даниил Сикан после передачи Гиорги Гочолеишвили.

ВИДЕО. Pure football. УЕФА смакует гол Сикана за Шахтер в ворота Барсы в ЛЧ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Вот это контроль! Порядка 30 передач было сделано перед голом, Барсу нагнули в ее классическом стиле!
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