ВИДЕО. Pure football. УЕФА смакует гол Сикана за Шахтер в ворота Барсы в ЛЧ
Официальный Twitter-аккаунт Лиги чемпионов опубликовал мяч «горняков»
Официальный Twitter-аккаунт Лиги чемпионов опубликовал гол Даниил Сикана в ворота «Барселоны».
«⚠️ Watch this Shakhtar goal in full... Pure football 🧡», – подписана публикация.
В переводе:
«⚠️Смотрите этот гол Шахтера полностью... Чистый футбол 🧡».
7 ноября донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл каталонскую команду в 4-м туре ЛЧ в группе H со счетом 1:0.
Единственный мяч на 40-й минуте забил Даниил Сикан после передачи Гиорги Гочолеишвили.
ВИДЕО. Pure football. УЕФА смакует гол Сикана за Шахтер в ворота Барсы в ЛЧ
⚠️ Watch this Shakhtar goal in full...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 9, 2023
Pure football 🧡@FCShakhtar || #UCL pic.twitter.com/uajntk2CxP
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