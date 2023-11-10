Официальный Twitter-аккаунт Лиги чемпионов опубликовал гол Даниил Сикана в ворота «Барселоны».

«⚠️ Watch this Shakhtar goal in full... Pure football 🧡», – подписана публикация.

В переводе:

«⚠️Смотрите этот гол Шахтера полностью... Чистый футбол 🧡».

7 ноября донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл каталонскую команду в 4-м туре ЛЧ в группе H со счетом 1:0.

Единственный мяч на 40-й минуте забил Даниил Сикан после передачи Гиорги Гочолеишвили.

ВИДЕО. Pure football. УЕФА смакует гол Сикана за Шахтер в ворота Барсы в ЛЧ