Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Впереди у нас еще одна игра за 9 очков»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Гол на последних минутах матча против луганской «Зари» и ничья в поединке против очень непростого соперника – это дополнительный положительный момент для настроя команды. Сейчас каждая игра очень важна. Впереди у нас – еще одна игра «за 9 очков». «Александрия» – наш сосед в турнирной таблице. Поэтому все очень серьезно настраиваемся к этому матчу.

После дисквалификации возвращаются Владислав Шарай и Евгений Шевченко. Сыграют ли они в старте? Это решение мы примем в пятницу вечером, уже перед игрой. Сейчас все максимально работают на тренировках ради места в основном составе. Для каждого тренера возможность выбора – это в хорошем смысле приятная головная боль.

Выезд в «Александрию» – это выезд в Кировоградскую область, где я долгое время работал раньше. Но «Александрия» – это прежде всего – наш соперник. Какие бы ни были у меня личные отношения с тренерским штабом, или футболистами. Мы – профессионалы. Каждый старается хорошо делать свою работу и одержать победу. Думаю, «Александрия» тоже очень серьезно настраивается на матч с нами. Это будет очень бескомпромиссная игра.

«Александрия» – четырнадцатая в турнирной таблице. Команда на этапе перестройки. Многие опытные игроки ушли. Но остаются в команде Владислав Калитвинцев, Кирилл Ковалец, Сергей Логинов, рядом есть много талантливой молодежи. Поэтому, это вопрос времени – когда эта команда начнет серьезно прогрессировать, демонстрировать результат и хорошую игру. Но хотелось бы, чтобы это было не в игре с «Вересом», а в матчах со следующими их соперниками».

Матч «Александрия» – «Верес» состоится 11 ноября в 17:00 по киевскому времени.