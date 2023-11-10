Арина СОБОЛЕНКО – о потере статус первой ракетки: «Дело не в рейтинге»

Уже вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая лишилась первой строчки рейтинга WTA, подвела итоги сезона:

«В этом году у меня было много уроков, тяжелых поражений и замечательных побед. Стать первой ракеткой мира... пусть и ненадолго. Неважно. Дело не в рейтинге.

В таких трудных матчах ты должна учиться чему-то. Я чувствую, что двигаюсь в верном направлении».

Рейтинг WTA возглавляет полька Ига Свентек. Ига отдала первую позицию Арине после того, как не сумела защитить титул US Open 2023. До американского мейджора полька провела 75 недель на вершине рейтинга WTA. Вернула лидерство полька только после победы на Итоговом турнире.