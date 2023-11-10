Алексей БЕЛИК: «Весь матч игрока Шахтера U-19 называли сепаратистом»

Тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик после поражения от «Динамо» в юношеском чемпионате Украины и неудачи в матче с «Барселоной» в Юношеской лиге УЕФА отметил вопрос судейства, а также рассказал о пользе еврокубков для молодых игроков.

– Впереди игра с «Днепром-1» U19. Что вас, как тренера, смущает перед этим матчем в контексте последних поединков?

– Ну, я не уверен в судействе. Это первый момент. Во-вторых, у нас дисквалифицированные игроки: не будет Удода, не будет получившего карточки Огаркова. Да, я ребятам говорил не обращать внимание на действия арбитров, на какие-то провокации со стороны игроков «Динамо», но я даже не могу упрекнуть Удода, потому что когда тебя весь матч обзывают «сепаратистом», то я бы, наверное, тоже не сдержался. Но это вопрос воспитания некоторых футболистов наших соперников. Беспокоит еще то, что снова будут изменения в нашей обороне: во всех 13 матчах, которые мы провели, всегда имели разные сочетания защитников из-за травм и дисквалификации. Но мы – «Шахтер» и будем всегда атаковать. Должны показывать свою игру и яркий футбол, который будет привлекать болельщиков.

– На ваш тренерский взгляд, что матчи Юношеской лиги УЕФА с «Барселоной», «Порту», «Антверпеном» дают для развития молодых футболистов?

– Могу сказать, что я нашим игрокам по-доброму завидую, ведь в наше время таких турниров не было. Здесь ты можешь не только сыграть свой поединок Юношеской лиги УЕФА, но и поехать на матч первой команды, почувствовать эту атмосферу, привыкать к ней. Скажем так, быть так близко к Лиге чемпионов, чтобы это давало еще больше мотивации. Понятно, что это опыт, который футболисты должны использовать уже в чемпионате. Что касается непосредственно матчей с «Барселоной» U19, если их пересмотреть и проанализировать, то общие 0:5, с которыми мы проиграли, очень удивляют, потому что моментов мы создали больше, чем испанцы. А проиграли только потому, что больше ошибались у своих ворот.