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Лига Европы
10 ноября 2023, 11:26 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:31
194
0

Защитник Ливерпуля: «Нужно взять себя в руки и двигаться дальше»

Джо Гомес – о поражении от «Тулузы» в Лиге Европы

10 ноября 2023, 11:26 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:31
194
0
Защитник Ливерпуля: «Нужно взять себя в руки и двигаться дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Гомес

Защитник английского «Ливерпуля» Джо Гомес поделился настроением после гостевого поражения от французской «Тулузы» в групповом этапе Лиги Европы.

«Нам нужно лучше защищаться и раньше входить в игру. Все было в наших руках – мы могли попытаться досрочно выйти в евровесну. Нужно взять себя в руки и двигаться дальше. Разочарованы, но у нас есть еще два матча, чтобы квалифицироваться», – сказал Гомес.

Напомним, что «Ливерпуль» уступил «Тулузе» со счетом 2:3, проигрывая по ходу встречи 0:2 и 1:3.

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Лига Европы Ливерпуль Тулуза Джо Гомес
Источник УЕФА
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