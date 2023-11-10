Защитник Ливерпуля: «Нужно взять себя в руки и двигаться дальше»

Защитник английского «Ливерпуля» Джо Гомес поделился настроением после гостевого поражения от французской «Тулузы» в групповом этапе Лиги Европы.

«Нам нужно лучше защищаться и раньше входить в игру. Все было в наших руках – мы могли попытаться досрочно выйти в евровесну. Нужно взять себя в руки и двигаться дальше. Разочарованы, но у нас есть еще два матча, чтобы квалифицироваться», – сказал Гомес.

Напомним, что «Ливерпуль» уступил «Тулузе» со счетом 2:3, проигрывая по ходу встречи 0:2 и 1:3.