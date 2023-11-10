Лига Европы10 ноября 2023, 11:26 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:31
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Защитник Ливерпуля: «Нужно взять себя в руки и двигаться дальше»
Джо Гомес – о поражении от «Тулузы» в Лиге Европы
10 ноября 2023, 11:26 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:31
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Защитник английского «Ливерпуля» Джо Гомес поделился настроением после гостевого поражения от французской «Тулузы» в групповом этапе Лиги Европы.
«Нам нужно лучше защищаться и раньше входить в игру. Все было в наших руках – мы могли попытаться досрочно выйти в евровесну. Нужно взять себя в руки и двигаться дальше. Разочарованы, но у нас есть еще два матча, чтобы квалифицироваться», – сказал Гомес.
Напомним, что «Ливерпуль» уступил «Тулузе» со счетом 2:3, проигрывая по ходу встречи 0:2 и 1:3.
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