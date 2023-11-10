Кто у Зари получил 8.0? Оценки за матч Лиги конференций с Маккаби Т-А
Дор Перец, автор дубля в ворота луганчан, получил от SofaScore оценку 8.7
9 ноября в 22:00 в польском Люблине прошел матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречались луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива (1:3).
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Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.
Затем дважды ударами головой головой отличился Дор Перец. Хавбек израильской команды стал лучшим игроком матча с оценкой 8.7.
Заря отыграла лишь один гол во втором тайме усилиями Даниила Алефиренко, который получил оценку 8.0, самую высокую у луганчан.
Лига конференций 2023/24
4-й тур, 9 ноября, Люблин (Польша)
Заря Луганск – Маккаби Тель-Авив – 1:3
Голы: Даниил Алефиренко, 74 – Деррик Лукассен, 7, Дор Перец, 26, 43.
Оценки за матч от SofaScore
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