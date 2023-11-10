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Лига конференций
10 ноября 2023, 10:14 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:23
533
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Кто у Зари получил 8.0? Оценки за матч Лиги конференций с Маккаби Т-А

Дор Перец, автор дубля в ворота луганчан, получил от SofaScore оценку 8.7

10 ноября 2023, 10:14 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:23
533
1
Кто у Зари получил 8.0? Оценки за матч Лиги конференций с Маккаби Т-А
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Алефиренко

9 ноября в 22:00 в польском Люблине прошел матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречались луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива (1:3).

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Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.

Затем дважды ударами головой головой отличился Дор Перец. Хавбек израильской команды стал лучшим игроком матча с оценкой 8.7.

Заря отыграла лишь один гол во втором тайме усилиями Даниила Алефиренко, который получил оценку 8.0, самую высокую у луганчан.

Лига конференций 2023/24

4-й тур, 9 ноября, Люблин (Польша)

Заря Луганск – Маккаби Тель-Авив – 1:3

Голы: Даниил Алефиренко, 74 – Деррик Лукассен, 7, Дор Перец, 26, 43.

Оценки за матч от SofaScore

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Дор Перец Даниил Алефиренко Заря - Маккаби Т-А SofaScore лучший игрок
Источник Sport.ua
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