Президенты созвонились. Конфликт между двумя клубами Второй лиги исчерпан

Президенты ЮКСА Тарасовка и Локомотива Киев уладили конфликт между клубами. Состоялся телефонный разговор президентов ЮКСА и Локомотива – Сергея Лесника и Александра Егорова соответственно.

В ходе разговора обсуждались все спорные вопросы, возникшие во время и после завершения матча 16-го тура Второй лиги Украины (1:1). Президентам клубов удалось найти общий язык, поэтому конфликт исчерпан.

ЮКСА и Локомотив решили провести воспитательные беседы со своими игроками, чтобы в будущем избежать подобных конфликтных инцидентов.

Президенты клубов сошлись во мнении, что футбол должен быть вдохновляющим и объединяющим фактором для общества, а не давать плохие примеры молодежи и детям:

«В дальнейшем преследует цель объединить собственные силы и закрепить примирение команд общими благотворительными делами. «Крестоносцы» и «железнодорожники» объединят усилия для развития спорта и совместной борьбы с внешним врагом».