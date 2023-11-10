Президенты созвонились. Конфликт между двумя клубами Второй лиги исчерпан
Сергей Лесник из ЮКСА и Александр Егоров из Локомотива достигли консенсуса
Президенты ЮКСА Тарасовка и Локомотива Киев уладили конфликт между клубами. Состоялся телефонный разговор президентов ЮКСА и Локомотива – Сергея Лесника и Александра Егорова соответственно.
В ходе разговора обсуждались все спорные вопросы, возникшие во время и после завершения матча 16-го тура Второй лиги Украины (1:1). Президентам клубов удалось найти общий язык, поэтому конфликт исчерпан.
ЮКСА и Локомотив решили провести воспитательные беседы со своими игроками, чтобы в будущем избежать подобных конфликтных инцидентов.
Президенты клубов сошлись во мнении, что футбол должен быть вдохновляющим и объединяющим фактором для общества, а не давать плохие примеры молодежи и детям:
«В дальнейшем преследует цель объединить собственные силы и закрепить примирение команд общими благотворительными делами. «Крестоносцы» и «железнодорожники» объединят усилия для развития спорта и совместной борьбы с внешним врагом».
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