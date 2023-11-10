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Украина. Вторая лига
10 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 10 ноября 2023, 09:56
554
1

Президенты созвонились. Конфликт между двумя клубами Второй лиги исчерпан

Сергей Лесник из ЮКСА и Александр Егоров из Локомотива достигли консенсуса

10 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 10 ноября 2023, 09:56
554
1
Президенты созвонились. Конфликт между двумя клубами Второй лиги исчерпан
ФК ЮКСА

Президенты ЮКСА Тарасовка и Локомотива Киев уладили конфликт между клубами. Состоялся телефонный разговор президентов ЮКСА и Локомотива – Сергея Лесника и Александра Егорова соответственно.

В ходе разговора обсуждались все спорные вопросы, возникшие во время и после завершения матча 16-го тура Второй лиги Украины (1:1). Президентам клубов удалось найти общий язык, поэтому конфликт исчерпан.

ЮКСА и Локомотив решили провести воспитательные беседы со своими игроками, чтобы в будущем избежать подобных конфликтных инцидентов.

Президенты клубов сошлись во мнении, что футбол должен быть вдохновляющим и объединяющим фактором для общества, а не давать плохие примеры молодежи и детям:

«В дальнейшем преследует цель объединить собственные силы и закрепить примирение команд общими благотворительными делами. «Крестоносцы» и «железнодорожники» объединят усилия для развития спорта и совместной борьбы с внешним врагом».

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины ЮКСА Тарасовка Локомотив Киев скандал
Источник ФК ЮКСА
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Swed
Хороший пример.  И не важно кто  там позвонил первым.
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