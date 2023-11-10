Жозе МОУРИНЬО: «Все мы заслужили поражение, кроме Бове»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо считает, что его команда абсолютно заслужила поражение от чешской «Славии» в матче Лиги Европы.

«Нам сегодня не хватило всего. Не хочу об этом говорить, и другим не нужно. Результат абсолютно заслуженный – в положительном смысле для «Славии» и в отрицательном – для нас. Мне ничего не понравилось в нашем выступлении. Уже поговорил с игроками в раздевалке, чего я никогда не делаю. Наш с ними разговор останется между нами.

Хочу быть честным и справедливым по отношению к ребятам из «Славии», которые полностью заслужили эту победу. У нас была возможность сделать счет 1:1, но в общем это было ужасно. Абсолютно ничего не работало. Была пара игроков с тем настроением, который я хотел бы видеть. Я ждал, что будет сложно – нам изначально пришлось оставить наших Брайана Кристанте и Пауло Дибалу.

Скажу, что мне понравилось. Эдоардо Бове. Ему 20 лет, а одного игрока мало для победы. Все мы заслужили поражение, кроме Бове», – сказал Моуриньо.

Напомним, что «Рома» в гостях уступила «Славии» со счетом 0:2.