Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Все мы заслужили поражение, кроме Бове»
Лига Европы
10 ноября 2023, 09:55 |
502
0

Жозе МОУРИНЬО: «Все мы заслужили поражение, кроме Бове»

Главный тренер «Ромы» – о поражении от «Славии» в Лиге Европы.

10 ноября 2023, 09:55 |
502
0
Жозе МОУРИНЬО: «Все мы заслужили поражение, кроме Бове»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдоардо Бове

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо считает, что его команда абсолютно заслужила поражение от чешской «Славии» в матче Лиги Европы.

«Нам сегодня не хватило всего. Не хочу об этом говорить, и другим не нужно. Результат абсолютно заслуженный – в положительном смысле для «Славии» и в отрицательном – для нас. Мне ничего не понравилось в нашем выступлении. Уже поговорил с игроками в раздевалке, чего я никогда не делаю. Наш с ними разговор останется между нами.

Хочу быть честным и справедливым по отношению к ребятам из «Славии», которые полностью заслужили эту победу. У нас была возможность сделать счет 1:1, но в общем это было ужасно. Абсолютно ничего не работало. Была пара игроков с тем настроением, который я хотел бы видеть. Я ждал, что будет сложно – нам изначально пришлось оставить наших Брайана Кристанте и Пауло Дибалу.

Скажу, что мне понравилось. Эдоардо Бове. Ему 20 лет, а одного игрока мало для победы. Все мы заслужили поражение, кроме Бове», – сказал Моуриньо.

Напомним, что «Рома» в гостях уступила «Славии» со счетом 0:2.

По теме:
Таловеров попал в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored
Маккаби Х – Вильярреал – 1:2. Грандиозный камбэк «подводников». Видеообзор
Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0. Лондонцы дожали греков. Видеообзор матча
Жозе Моуриньо Славия Прага Рома Рим Лига Европы Эдоардо Бове
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто у Зари получил 8.0? Оценки за матч Лиги конференций с Маккаби Т-А
Футбол | 10 ноября 2023, 10:14 0
Кто у Зари получил 8.0? Оценки за матч Лиги конференций с Маккаби Т-А
Кто у Зари получил 8.0? Оценки за матч Лиги конференций с Маккаби Т-А

Дор Перец, автор дубля в ворота луганчан, получил от SofaScore оценку 8.7

Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Футбол | 09 ноября 2023, 14:42 17
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы

Андрей Лунин получит еще один шанс

ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
Футбол | 09.11.2023, 15:51
ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
Теннис | 10.11.2023, 06:40
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Футбол | 09.11.2023, 16:28
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
08.11.2023, 14:30 48
Футбол
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
09.11.2023, 02:30 4
Футбол
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
08.11.2023, 12:53 24
Футбол
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
09.11.2023, 21:31 5
Хоккей
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
09.11.2023, 19:44 8
Футбол
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
09.11.2023, 20:52 7
Футбол
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем