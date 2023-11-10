Источник: Маккаби хочет принимать Зарю в Сербии или на Кипре

Израильский клуб «Маккаби» Тель-Авив хочет провести отложенный матч третьего тура группового раунда Лиги конференций с «Зарей» в Сербии или на Кипре.

По информации источника, скорее всего, встреча состоится на одном из небольших стадионов Белграда.

«Маккаби» хочет провести матч с «Зарей» в Сербии. Скорее всего, в Белграде (один из небольших стадионов) или на стадионе, где «Чукарички» проводит свои матчи в ЛКЕ.

Кипр также является одним из вариантов, но по состоянию на вчера большинство признаков указывает на Сербию», – сказано в сообщении.

Вчера «Заря» проиграла «Маккаби» в рамках четвертого тура группового раунда ЛК, встреча проходила в Люблине.