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  4. Источник: Маккаби хочет принимать Зарю в Сербии или на Кипре
Лига конференций
10 ноября 2023, 08:50 |
214
0

Источник: Маккаби хочет принимать Зарю в Сербии или на Кипре

Израильский клуб рассматривает несколько вариантов для проведения номинально домашнего матча

10 ноября 2023, 08:50 |
214
0
Источник: Маккаби хочет принимать Зарю в Сербии или на Кипре
ФК Заря Луганск

Израильский клуб «Маккаби» Тель-Авив хочет провести отложенный матч третьего тура группового раунда Лиги конференций с «Зарей» в Сербии или на Кипре.

По информации источника, скорее всего, встреча состоится на одном из небольших стадионов Белграда.

«Маккаби» хочет провести матч с «Зарей» в Сербии. Скорее всего, в Белграде (один из небольших стадионов) или на стадионе, где «Чукарички» проводит свои матчи в ЛКЕ.

Кипр также является одним из вариантов, но по состоянию на вчера большинство признаков указывает на Сербию», – сказано в сообщении.

Вчера «Заря» проиграла «Маккаби» в рамках четвертого тура группового раунда ЛК, встреча проходила в Люблине.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря
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