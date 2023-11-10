ФОТО. Провал в защите. Заря проиграла в Польше матч ЛК против Маккаби Т-А
«Заря» отыграла лишь один гол во втором тайме, когда забил Алефиренко
9 ноября в 22:00 в польском Люблине прошел матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречались луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива (1:3).
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Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.
Затем дважды ударами головой головой отличился Дор Перец. Заря отыграла лишь один гол во втором тайме, забил Даниил Алефиренко.
Лига конференций 2023/24
4-й тур, 9 ноября, Люблин (Польша)
Заря Луганск – Маккаби Тель-Авив – 1:3
Голы: Даниил Алефиренко, 74 – Деррик Лукассен, 7, Дор Перец, 26, 43.
Фотогалерея матча
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