Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Провал в защите. Заря проиграла в Польше матч ЛК против Маккаби Т-А
Лига конференций
10 ноября 2023, 10:34 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:37
199
0

ФОТО. Провал в защите. Заря проиграла в Польше матч ЛК против Маккаби Т-А

«Заря» отыграла лишь один гол во втором тайме, когда забил Алефиренко

10 ноября 2023, 10:34 | Обновлено 10 ноября 2023, 10:37
199
0
ФОТО. Провал в защите. Заря проиграла в Польше матч ЛК против Маккаби Т-А
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 22:00 в польском Люблине прошел матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречались луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.

Затем дважды ударами головой головой отличился Дор Перец. Заря отыграла лишь один гол во втором тайме, забил Даниил Алефиренко.

Лига конференций 2023/24

4-й тур, 9 ноября, Люблин (Польша)

Заря Луганск – Маккаби Тель-Авив – 1:3

Голы: Даниил Алефиренко, 74 – Деррик Лукассен, 7, Дор Перец, 26, 43.

Фотогалерея матча

zarya-makkabi-t-a-09112023
zarya-makkabi-t-a-09112023-foto-1
zarya-makkabi-t-a-09112023-foto-2
zarya-makkabi-t-a-09112023-foto-3
zarya-makkabi-t-a-09112023-foto-4
По теме:
Кто у Зари получил 8.0? Оценки за матч Лиги конференций с Маккаби Т-А
Источник: Кривенцов покинет Зарю после поражения от Маккаби
Источник: Маккаби хочет принимать Зарю в Сербии или на Кипре
Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Дор Перец Даниил Алефиренко Заря - Маккаби Т-А фото фотогалерея
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Усик еще не доказал свою состоятельность в хевивейте»
Бокс | 10 ноября 2023, 08:19 3
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Усик еще не доказал свою состоятельность в хевивейте»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Усик еще не доказал свою состоятельность в хевивейте»

Китайский боксер уверен, что победит украинца нокаутом

Заря уступила Маккаби Т-А, Таловеров забил за ЛАСК, фиаско баскетболисток
Футбол | 10 ноября 2023, 06:23 0
Заря уступила Маккаби Т-А, Таловеров забил за ЛАСК, фиаско баскетболисток
Заря уступила Маккаби Т-А, Таловеров забил за ЛАСК, фиаско баскетболисток

Главные новости за 9 ноября на Sport.ua

ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
Футбол | 09.11.2023, 15:51
ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
ФОТО. Жена Лунина рассказала, что Андрей может вскоре перейти в другой клуб
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Футбол | 09.11.2023, 15:26
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Хоккей | 09.11.2023, 21:31
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 4
Бокс
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 9
Футбол
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 45
Футбол
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
09.11.2023, 14:42 17
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
09.11.2023, 09:00 32
Хоккей
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем