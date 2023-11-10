Маккаби Х – Вильярреал – 1:2. Грандиозный камбэк «подводников». Видеообзор

«Вильярреал» испытал настоящий шок в течение шести минут в конце первого тайма. Сначала они пропустили от игрока «Маккаби» из Хайфы Сека, а затем Тригерос не забил пенальти.

Но в самой концовке Баэна и Серлот забили с разницей в четыре минуты и принесли «Вильярреалу» победу. У «подводников» стало шесть очков, у «Маккаби» остался один пункт. У этих команд еще есть перенесенный матч. Также в этой группе есть «Ренн» (9 очков) и «Панатинаикос» (4 очка).

Лига Европы

4-й тур, группа F

«Маккаби» Хайфа – «Вильярреал» – 1:2

Голы: Сек, 32 (1:0), Баэна, 82 (1:1), Серлот, 86 (1:2).

Не реализованный пенальти: Тригерос, 38 («Вильярреал»).