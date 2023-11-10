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Лига Европы
Маккаби Хайфа
09.11.2023 19:45 – FT 1 : 2
Вильярреал
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Лига Европы
10 ноября 2023, 06:20 | Обновлено 10 ноября 2023, 06:25
227
0

Маккаби Х – Вильярреал – 1:2. Грандиозный камбэк «подводников». Видеообзор

Испанцы перевернули матч

10 ноября 2023, 06:20 | Обновлено 10 ноября 2023, 06:25
227
0
Маккаби Х – Вильярреал – 1:2. Грандиозный камбэк «подводников». Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вильярреал» испытал настоящий шок в течение шести минут в конце первого тайма. Сначала они пропустили от игрока «Маккаби» из Хайфы Сека, а затем Тригерос не забил пенальти.

Но в самой концовке Баэна и Серлот забили с разницей в четыре минуты и принесли «Вильярреалу» победу. У «подводников» стало шесть очков, у «Маккаби» остался один пункт. У этих команд еще есть перенесенный матч. Также в этой группе есть «Ренн» (9 очков) и «Панатинаикос» (4 очка).

Лига Европы

4-й тур, группа F

«Маккаби» Хайфа – «Вильярреал» – 1:2

Голы: Сек, 32 (1:0), Баэна, 82 (1:1), Серлот, 86 (1:2).

Не реализованный пенальти: Тригерос, 38 («Вильярреал»).

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Сек (Маккаби Хайфа).
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Источник Sport.ua
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