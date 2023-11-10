На матче Лиги Европы с испанским клубом отработали украинские арбитры

На матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете F «Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Вильярреал» (Испания) работала украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступал Николай Балакин. На линиях ему помогали Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра исполнял Виталий Романов.

Поединок состоялся 9 ноября в Ларнаке (Кипр) и завершился со счетом 2:1 в пользу Вильярреала.

ВИДЕО. Маккаби Хайфа (Израиль) – Вильярреал (Испания) – 1:2