09.11.2023 19:45 – FT 1 : 2
Лига Европы10 ноября 2023, 04:47 | Обновлено 10 ноября 2023, 05:09
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На матче Лиги Европы с испанским клубом отработали украинские арбитры
Николай Балакин обслуживал матч между Маккаби Хайфа и Вильярреалом
10 ноября 2023, 04:47 | Обновлено 10 ноября 2023, 05:09
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На матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете F «Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Вильярреал» (Испания) работала украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступал Николай Балакин. На линиях ему помогали Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра исполнял Виталий Романов.
Поединок состоялся 9 ноября в Ларнаке (Кипр) и завершился со счетом 2:1 в пользу Вильярреала.
ВИДЕО. Маккаби Хайфа (Израиль) – Вильярреал (Испания) – 1:2
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Сек (Маккаби Хайфа).
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