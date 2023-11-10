Чемпионат Саудовской Аравии: клуб Йовичевича поднялся с последнего места

«Аль-Раед» одержал вторую победу в сезоне. Команда Игора Йовичевича переиграла дома «Аль-Шабаб», за который выступают Эвер Банега, Янник Феррейра-Карраско и Ромен Саисс (экс-«Вулверхэмптон»). «Аль-Раед» с девятью очками поднялся с 18-го места на 16-е. Команда Йовичевича все еще в зоне вылета, но хотя бы не замыкает таблицу.

А вот «Аль-Ахли» упустил два гола перевеса в выездной встрече с «Дамаком». В составе команды из Джидды не хватало Роберто Фирмино, но играли и Рияд Марез, и Франк Кессье, и Габри Вейга, и Аллан Сен-Максимен.

Ранее стало известно, что в саудовский чемпионат может перебраться Рафаэль Варан.

Чемпионат Саудовской Аравии

13-й тур

«Аль-Раед» – «Аль-Шабаб» – 2:1

Голы: Эль-Беркауи, 6 (1:0), Тавареш, 55 (2:0), Саисс, 90+3 (2:1).

«Аль-Халидж» – «Аль-Таи» – 3:1

«Аль-Рияд» – «Аль-Фатех» – 1:1

«Дамак» – «Аль-Ахли» – 2:2

Голы: Хинди, 10 (0:1), Альнабит, 44 (0:2), Шафай, 73 (1:2), Станчу, 90+1 (2:2).