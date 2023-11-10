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10 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 06:02
144
0

Чемпионат Саудовской Аравии: клуб Йовичевича поднялся с последнего места

Состоялись четыре матча 13-го тура саудовской лиги

10 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 06:02
144
0
Чемпионат Саудовской Аравии: клуб Йовичевича поднялся с последнего места
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

«Аль-Раед» одержал вторую победу в сезоне. Команда Игора Йовичевича переиграла дома «Аль-Шабаб», за который выступают Эвер Банега, Янник Феррейра-Карраско и Ромен Саисс (экс-«Вулверхэмптон»). «Аль-Раед» с девятью очками поднялся с 18-го места на 16-е. Команда Йовичевича все еще в зоне вылета, но хотя бы не замыкает таблицу.

А вот «Аль-Ахли» упустил два гола перевеса в выездной встрече с «Дамаком». В составе команды из Джидды не хватало Роберто Фирмино, но играли и Рияд Марез, и Франк Кессье, и Габри Вейга, и Аллан Сен-Максимен.

Ранее стало известно, что в саудовский чемпионат может перебраться Рафаэль Варан.

Чемпионат Саудовской Аравии

13-й тур

«Аль-Раед» «Аль-Шабаб» 2:1

Голы: Эль-Беркауи, 6 (1:0), Тавареш, 55 (2:0), Саисс, 90+3 (2:1).

«Аль-Халидж» «Аль-Таи» 3:1

«Аль-Рияд» «Аль-Фатех» 1:1

«Дамак» «Аль-Ахли» 2:2

Голы: Хинди, 10 (0:1), Альнабит, 44 (0:2), Шафай, 73 (1:2), Станчу, 90+1 (2:2).

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Игор Йовичевич чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Раед Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Франк Кессье Эвер Банега Янник Феррейра Карраско
Источник Sport.ua
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