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10 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 10 ноября 2023, 06:06
248
0

ВИДЕО. Чемпионам выключили свет. Дикая история в финале чемпионата Перу

Не все умеют достойно принимать поражения

10 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 10 ноября 2023, 06:06
248
0
ВИДЕО. Чемпионам выключили свет. Дикая история в финале чемпионата Перу
ФК Университарио

В чемпионате Перу состоялся финал плей-офф. Первый матч между «Университарио» и «Альянсой» завершился со счетом 1:1. В ответной встрече «Университарио» оказался сильнее на выезде – 2:0. «Студенты» стали чемпионами после 10-летнего перерыва. Для них это 27-й чемпионский титул, что является рекордом Перу.

«Альянса» достойно принять поражение не смогла. Вскоре после финального свистка на стадионе «Алехандро Вильянуэва» погас свет. «Альянса» не позволила «Университарио» нормально отпраздновать титул прямо на поле. Впрочем, чемпиона это не особо остановило.

Как не смутили защитника «Университарио» и бывшего игрока киевского «Динамо» Карлоса Самбрано угрозы в его адрес накануне финала.

ВИДЕО. Чемпионам выключили свет. Дикая история в финале чемпионата Перу

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Источник Sport.ua
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