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Вест Хэм
09.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
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Лига Европы
10 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 05:59
28
0

Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0. Лондонцы дожали греков. Видеообзор матча

«Молотобойцы» добыли позднюю победу

10 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 05:59
28
0
Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0. Лондонцы дожали греков. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Олимпиакос» приехал в гости к «Вест Хэму», в первую очередь, отбиваться и не нанес ни одного удара в створ. Однако греки были близки к тому, чтобы удержать ничью. Только в последнюю 20-минутку Лукас Пакета пробил их оборону.

«Вест Хэм» практически обеспечил себе выход в плей-офф, ведь опережает на пять очков «Олимпиакос». Более того, «молотобойцы» имеют отличные шансы на первое место. У них поровну очков с «Фрайбургом» (по 9), с немцами «Вест Хэм» сыграет дома (в гостях лондонцы победили 2:1), а в последнем туре поедет в гости к явному аутсайдеру «Бачке-Тополе».

Лига Европы

4-й тур

«Вест Хэм» – «Олимпиакос» – 1:0

Гол: Пакета, 73 (1:0).

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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