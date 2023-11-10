Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0. Лондонцы дожали греков. Видеообзор матча
«Молотобойцы» добыли позднюю победу
«Олимпиакос» приехал в гости к «Вест Хэму», в первую очередь, отбиваться и не нанес ни одного удара в створ. Однако греки были близки к тому, чтобы удержать ничью. Только в последнюю 20-минутку Лукас Пакета пробил их оборону.
«Вест Хэм» практически обеспечил себе выход в плей-офф, ведь опережает на пять очков «Олимпиакос». Более того, «молотобойцы» имеют отличные шансы на первое место. У них поровну очков с «Фрайбургом» (по 9), с немцами «Вест Хэм» сыграет дома (в гостях лондонцы победили 2:1), а в последнем туре поедет в гости к явному аутсайдеру «Бачке-Тополе».
Лига Европы
4-й тур
«Вест Хэм» – «Олимпиакос» – 1:0
Гол: Пакета, 73 (1:0).
События матча
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