Шериф проиграл, но Коваль был лучшим. Известна оценка украинца за матч в ЛЕ
Наш вратарь едва не дотащил свою команду до победы над «Серветтом»
«Шериф» большую часть матч четвертого тура Лиги Европы против «Серветта» вел в счете. Однако в концовке швейцарская команда сотворила камбэк. Это был заслуженный исход, ведь «Серветт» очень сильно давил всю игру.
Никаких вопросов к Максиму Ковалю. В двух пропущенных голах он не был виноват, один из них был забит с пенальти. Украинец совершил семь сэйвов.
Портал Whoscored оценил игру Максима Коваля баллом 7,6. Это лучшая оценка в «Шерифе», а в «Серветте» больше получил только автор первого гола Стив Рулье (8,0).
Еще выше оценили Максима Коваля в Sofascore. Там у украинца оценка 8,3 – здесь он оказался на одном уровне с упомянутым Рулье.
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