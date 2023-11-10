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Лига Европы
10 ноября 2023, 04:16 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:45
50
0

Шериф проиграл, но Коваль был лучшим. Известна оценка украинца за матч в ЛЕ

Наш вратарь едва не дотащил свою команду до победы над «Серветтом»

10 ноября 2023, 04:16 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:45
50
0
Шериф проиграл, но Коваль был лучшим. Известна оценка украинца за матч в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

«Шериф» большую часть матч четвертого тура Лиги Европы против «Серветта» вел в счете. Однако в концовке швейцарская команда сотворила камбэк. Это был заслуженный исход, ведь «Серветт» очень сильно давил всю игру.

Никаких вопросов к Максиму Ковалю. В двух пропущенных голах он не был виноват, один из них был забит с пенальти. Украинец совершил семь сэйвов.

Портал Whoscored оценил игру Максима Коваля баллом 7,6. Это лучшая оценка в «Шерифе», а в «Серветте» больше получил только автор первого гола Стив Рулье (8,0).

Еще выше оценили Максима Коваля в Sofascore. Там у украинца оценка 8,3 – здесь он оказался на одном уровне с упомянутым Рулье.

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Максим Коваль (футболист) Шериф Тирасполь Серветт Лига Европы SofaScore лучший игрок
Источник Sport.ua
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