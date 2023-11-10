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  4. ПАОК – Абердин – 2:2. Тайсон забил, его команда в плей-офф. Видеообзор
Лига конференций
ПАОК
09.11.2023 19:45 – FT 2 : 2
Абердин
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Лига конференций
10 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:02
73
0

ПАОК – Абердин – 2:2. Тайсон забил, его команда в плей-офф. Видеообзор

Бывший футболист «Шахтера» все еще в порядке

10 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 04:02
73
0
ПАОК – Абердин – 2:2. Тайсон забил, его команда в плей-офф. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Тайсон сыграл важную роль в том, что «ПАОК» смог правильно отреагировать на быстрый пропущенный гол от «Абердина». Бывший капитан «Шахтера» разогнал атаку, которую сам и завершил, сравняв счет. «ПАОК» во втором тайме вышел вперед, но упустил победу. Впрочем, уже точно известно, что клуб из Салоник не опустится ниже второго места в группе, то есть сыграет в плей-офф Лиги конференций. «ПАОК» в борьбе с «Айнтрахтом» определит победителя группы. Греки опережают немцев на одно очко – 10 против 9.

Лига конференций

4-й тур, группа G

«ПАОК» «Абердин» 2:2

Голы: Дюк, 14 (0:1), Тайсон, 23 (1:1), Самата, 67 (2:1), Макграт, 70 (2:2).

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми МакГрат (Абердин).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Мбвана Саматта (ПАОК).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (ПАОК).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Дук (Абердин).
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Источник Sport.ua
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