ПАОК – Абердин – 2:2. Тайсон забил, его команда в плей-офф. Видеообзор

Тайсон сыграл важную роль в том, что «ПАОК» смог правильно отреагировать на быстрый пропущенный гол от «Абердина». Бывший капитан «Шахтера» разогнал атаку, которую сам и завершил, сравняв счет. «ПАОК» во втором тайме вышел вперед, но упустил победу. Впрочем, уже точно известно, что клуб из Салоник не опустится ниже второго места в группе, то есть сыграет в плей-офф Лиги конференций. «ПАОК» в борьбе с «Айнтрахтом» определит победителя группы. Греки опережают немцев на одно очко – 10 против 9.

Лига конференций

4-й тур, группа G

«ПАОК» – «Абердин» – 2:2

Голы: Дюк, 14 (0:1), Тайсон, 23 (1:1), Самата, 67 (2:1), Макграт, 70 (2:2).