Брейдаблик – Гент – 2:3. Хет-трик Орбана здорового человека. Видеообзор

«Гент» укрепился на первом месте группы, где играет «Заря», с 10 очками. Это на шесть очков больше, чем у украинцев, но у луганчан есть игра в запасе. Бельгийцы открыли счет, но затем позволили Сванторссону сделать дубль. «Брейдаблик» выиграл первый тайм, но гости переломили ход матча после перерыва. Гифт Орбан забил еще дважды и довел дело до хет-трика.

Лига конференций

4-й тур, группа В

«Брейдаблик» – «Гент» – 2:3

Голы: Орбан, 6 (0:1), Сванторссон, 16 (1:1), Сванторссон, 18 (2:1), Орбан, 54 (2:2), Орбан, 69 (2:3).