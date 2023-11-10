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Лига конференций
10 ноября 2023, 02:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 02:56
27
0

Брейдаблик – Гент – 2:3. Хет-трик Орбана здорового человека. Видеообзор

Бельгийцы добыли ожидаемую, но сложную победу

10 ноября 2023, 02:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 02:56
27
0
Брейдаблик – Гент – 2:3. Хет-трик Орбана здорового человека. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Гифт Орбан

«Гент» укрепился на первом месте группы, где играет «Заря», с 10 очками. Это на шесть очков больше, чем у украинцев, но у луганчан есть игра в запасе. Бельгийцы открыли счет, но затем позволили Сванторссону сделать дубль. «Брейдаблик» выиграл первый тайм, но гости переломили ход матча после перерыва. Гифт Орбан забил еще дважды и довел дело до хет-трика.

Лига конференций

4-й тур, группа В

«Брейдаблик» – «Гент» – 2:3

Голы: Орбан, 6 (0:1), Сванторссон, 16 (1:1), Сванторссон, 18 (2:1), Орбан, 54 (2:2), Орбан, 69 (2:3).

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Гифт Орбан Брейдаблик Гент видео голов и обзор Лига конференций
Источник Sport.ua
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