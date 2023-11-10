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Лига Европы
Аякс
09.11.2023 19:45 – FT 0 : 2
Брайтон
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Лига Европы
10 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 02:36
39
0

Аякс – Брайтон – 0:2. Команда Де Дзерби уже на втором месте. Видеообзор

«Брайтон» снова выиграл всухую у амстердамцев

10 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 10 ноября 2023, 02:36
39
0
Аякс – Брайтон – 0:2. Команда Де Дзерби уже на втором месте. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аякс» смог выиграть два матча подряд в родной Эредивизии. Однако повышение уровня сопротивления до представителя АПЛ в Лиге Европы сразу же привело к привычному для амстердамцев результату по этому сезону – поражению. Два безответных гола Фати и Адингры принесли «Брайтону» победу, а с ней и второе место в группе В с семью очками.

«Аякс» замыкает таблицу с двумя пунктами. У «Марселя» восемь очков, у «АЕКа» – четыре.

Лига Европы

4-й тур

Группа В

«Аякс» – «Брайтон» – 0:2

Голы: Фати, 15 (0:1), Адингра, 53 (0:2).

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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