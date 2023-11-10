Аякс – Брайтон – 0:2. Команда Де Дзерби уже на втором месте. Видеообзор

«Аякс» смог выиграть два матча подряд в родной Эредивизии. Однако повышение уровня сопротивления до представителя АПЛ в Лиге Европы сразу же привело к привычному для амстердамцев результату по этому сезону – поражению. Два безответных гола Фати и Адингры принесли «Брайтону» победу, а с ней и второе место в группе В с семью очками.

«Аякс» замыкает таблицу с двумя пунктами. У «Марселя» восемь очков, у «АЕКа» – четыре.

Лига Европы

4-й тур

Группа В

«Аякс» – «Брайтон» – 0:2

Голы: Фати, 15 (0:1), Адингра, 53 (0:2).