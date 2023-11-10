Конец легендарной серии. Лукаку наконец-то не забил в Лиге Европы

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку провел на поле все 90 минут в матче против «Славии» (0:2), но не смог забить. Это означает, что завершилась уникальная серия бельгийца в Лиге Европы.

Дело в том, что Ромелу Лукаку забивал в 14-ти подряд матчах второго по рангу еврокубка. Эта серия началась еще в сезоне-2014/2015, когда бельгиец играл за «Эвертон». Тогда он в пяти матчах забил восемь голов. В том числе дважды расписался в воротах киевского «Динамо».

Продолжилась серия в сезоне-2019/2020 в «Интере». «Нерадзурри» тогда вылетели в Лигу Европы из Лиги чемпионов, а Лукаку своими семью голами в шести матчах помог команде добраться до финала турнира, где поразил и чужие, и свои ворота. В полуфинале он сделал дубль в ворота «Шахтера».

После трехлетней паузы Ромелу Лукаку вернулся в Лигу Европы и забивал в каждом из трех стартовых туров за «Рому». На 15-м матче его серия прервалась.