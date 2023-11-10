Другие новости10 ноября 2023, 00:57 |
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ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
Марта, предположительно, все еще отдыхает на Кипре
10 ноября 2023, 00:57 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) поделилась новой фотографией в своем Instagram.
Украинка выложила фото в бирюзовом бикини.
1 ноября Костюк вышла замуж. Мужа теннисистки зовут Георгий.
Свадьба прошла в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре. Кипр омывается Средиземным морем.
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
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