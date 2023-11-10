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10 ноября 2023, 00:57 |
176
0

ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря

Марта, предположительно, все еще отдыхает на Кипре

10 ноября 2023, 00:57 |
176
0
ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) поделилась новой фотографией в своем Instagram.

Украинка выложила фото в бирюзовом бикини.

1 ноября Костюк вышла замуж. Мужа теннисистки зовут Георгий.

Свадьба прошла в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре. Кипр омывается Средиземным морем.

ФОТО. Костюк опубликовала горячий снимок в бикини на фоне Средиземного моря

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фото Марта Костюк lifestyle
Источник Sport.ua
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