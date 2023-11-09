Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й
Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших британских клубов в истории
Британское издание FourFourTwo представило рейтинг лучших британских клубов в истории.
Возглавил рейтинг «Манчестер Сити» сезона-2022/23, который выиграл требл, на втором месте другой клуб из Манчестера – «Юнайтед» образца сезона-1998/99, который также выиграл все три главных трофея сезона.
Лондонский «Арсенал», проведший сезон АПЛ 2003/04 без поражений занял девятое место рейтинга, «Ливерпуль» Юргена Клоппа 2018-20 годов – пятый, а «Челси» Моуриньо – шестой.
Топ-10 клубов в истории британского футбола:
- «Манчестер Сити»-2022/23, 3 трофея.
- «Манчестер Юнайтед»-1998/99, 3 трофея.
- «Селтик»-1966/67, 5 трофеев.
- «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, 6 трофеев.
- «Ливерпуль» с 2018 по 2020 год, 4 трофея.
- «Челси» с 2004 по 2006 год, 4 трофея.
- «Манчестер Юнайтед»-1967/68, 2 трофея.
- «Ливерпуль»-1976/77, 4 трофея.
- «Арсенал»-2003/04, 1 трофей.
- «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1994 год, 5 трофеев.
Ранее издание назвало лучшего игрока в истории Чемпионата мира.
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