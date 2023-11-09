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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 20:08 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:15
402
0

Экс-игрок Ливерпуля: «МЮ не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Немец Дитмар Хаманн раскритиковал команду из Манчестера

09 ноября 2023, 20:08 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:15
402
0
Экс-игрок Ливерпуля: «МЮ не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок английского клуба «Ливерпуль» Дитмар Хаманн заявил, что «Манчестер Юнайтед» в нынешней кампании Лиги чемпионов не станет участником плей-офф. Ныне 50-летний экс-хавбек отметил среди прочего слабую игру манкунианцев в обороне.

«Они пропустили 11 голов за 4 тура. Я не думаю, что «МЮ» пройдет дальше.

Меня расстраивает то, что происходит с этим клубом. Он стал тенью себя прежнего. Стадион разваливается, команда ни на что не годится. Можно только посочувствовать болельщикам», – заявил Хаманн.

«Ман Юнайтед» в таблице группы А занимает 4 место с 3 очками. В матче 4-го тура «красные дьяволы» проиграли в Дании «Копенгагену» – 3:4.

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Дитмар Хаманн Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
Источник Sky Germany
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