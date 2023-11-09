ПАОК, Фиорентина и Виктория Пльзень победили и вышли в плей-офф ЛК
Завершились первый пул матчей 4-го тура
9 ноября в групповом турнире Лиги конференций проходят матчи 4-го тура. Завершены 8 встреч первого пула.
В группе G ПАОК в голом экс-игрока «Металлиста и «Шахтера» Тайсона сыграл дома вничью 2:2 с «Абердином», но смог досрочно оформить свой выход в плей-офф турнира. За греками из квартета дальше также вышел немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта.
В группе С чешская «Виктория» Пльзень на своем поле переиграла «Динамо» Загреб и за 2 тура до финиша гарантировала себе 1 место в квартете.
Лига конференций. 4-й тур
Группа С
Виктория Пльзень – Динамо Загреб – 1:0
Голы: Хори, 35 пенальти.
Группа D
Бешикташ – Буде-Глимт – 1:2
Голы: Бингол, 64 – Мумбанья, 38, 49.
Группа E
Легия – Зриньски – 2:0
Голы: Аугустиняк, 14, Жозуе, 30 пенальти.
Группа F
Ференцварош – Генк – 1:1
Голы: Пешич, 48 – Муньос, 62.
Чукарички – Фиорентина – 0:1
Гол: Нзола, 8 пенальти.
Группа G
ХИК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1
Гол: Шаиби, 31.
ПАОК – Абердин – 2:2
Голы: Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, Макграт, 70.
Группа Н
Нордшелланд – Спартак Трнава – 1:1
Голы: Ингвартсен, 32 пенальти – Дюриш, 64.
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