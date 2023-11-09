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Лига конференций
Виктория Пльзень
09.11.2023 19:45 – FT 1 : 0
Динамо Загреб
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Лига конференций
09 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:55
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ПАОК, Фиорентина и Виктория Пльзень победили и вышли в плей-офф ЛК

Завершились первый пул матчей 4-го тура

09 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:55
122
0
ПАОК, Фиорентина и Виктория Пльзень победили и вышли в плей-офф ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон забил за ПАОК

9 ноября в групповом турнире Лиги конференций проходят матчи 4-го тура. Завершены 8 встреч первого пула.

В группе G ПАОК в голом экс-игрока «Металлиста и «Шахтера» Тайсона сыграл дома вничью 2:2 с «Абердином», но смог досрочно оформить свой выход в плей-офф турнира. За греками из квартета дальше также вышел немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта.

В группе С чешская «Виктория» Пльзень на своем поле переиграла «Динамо» Загреб и за 2 тура до финиша гарантировала себе 1 место в квартете.

Лига конференций. 4-й тур

Группа С

Виктория Пльзень – Динамо Загреб – 1:0

Голы: Хори, 35 пенальти.

Группа D

Бешикташ – Буде-Глимт – 1:2

Голы: Бингол, 64 – Мумбанья, 38, 49.

Группа E

Легия – Зриньски – 2:0

Голы: Аугустиняк, 14, Жозуе, 30 пенальти.

Группа F

Ференцварош – Генк – 1:1

Голы: Пешич, 48 – Муньос, 62.

Чукарички – Фиорентина – 0:1

Гол: Нзола, 8 пенальти.

Группа G

ХИК – Айнтрахт Франкфурт – 0:1

Гол: Шаиби, 31.

ПАОК – Абердин – 2:2

Голы: Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, Макграт, 70.

Группа Н

Нордшелланд – Спартак Трнава – 1:1

Голы: Ингвартсен, 32 пенальти – Дюриш, 64.

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Лига конференций ПАОК Фиорентина Виктория Пльзень Нордшелланд
Источник Sport.ua
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